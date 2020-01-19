شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الشيخ محمد بن زايد شخصية مؤثرة فى مسيرة الإمارات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شخصية مؤثرة فى مسيرة الإمارات التنموية وفى ملف الاستقرار والمستقبل فى المنطقة، حيث قال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "لا أستغرب الاهتمام السياسى والإعلامى الدولى الكبير بالشيخ محمد بن زايد، فهو شخصية مؤثرة فى مسيرة الإمارات التنموية وفى ملف الاستقرار والمستقبل فى المنطقة".

وأضاف قرقاش: "رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعى وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس".

من ناحية أخرى، شدد الشيخ محمد بن زايد، على أهمية تعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها فى مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى ليبيا.

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وتابع الشيخ محمد بن زايد، أنه يجب دعم أى جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبى على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته ووقف التدخل فى شؤونه الداخلية.

وأكد فى تصريحات، دعم الإمارات الكامل لجهود ألمانيا والمبعوث الدولى إلى ليبيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة للأزمة الليبية.

واهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بانطلاق أعمال مؤتمر برلين، اليوم، الأحد، لحل الأزمة الليبية، وقالت إن الصراع فى ليبيا الغنية بالنفط أحد أكثر الحروب بالوكالة فى الشرق الأوسط، وستجتمع معظم القوى الدولية المهتمة فى برلين فى أحدث جهد لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة.

ونقلت الصحيفة عن وليد خشيب، موظف بنك ليبى يبلغ من العمر 35 عامًا، الذى استفاد من وقف مؤقت لإطلاق النار لزيارة أنقاض منزله فى شرق طرابلس: "نحن الليبيون لا نريد القوات التركية أو السورية أو الروسية أو أى قوات أجنبية أخرى، نريد فقط حل المشكلة".