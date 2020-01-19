شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة بطرابلس: وضعنا خطة أمنية تُخرج المقاتلين الأجانب من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، عن وجود خطة أمنية تقضى بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، مهما كانت جنسياتهم ووضعهم القانوني.

وقال سلامة فى حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك "عددا كبيرا من المقاتلين غير الليبيين من أكثر من 10 دول يقاتلون فى الجبهات الليبية، و"آخرهم وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى البلاد".

وأضاف: "نحن نعلم أن الوضع القانونى لهؤلاء المقاتلين مختلف جوهريا، وهناك شركات أمنية خاصة تعمل لصالح هذا الطرف أو ذاك. هناك بعض القوى النظامية تعمل كخبراء ومدربين إلى جانب هذا الطرف أو ذلك، وهناك مقاتلون جاءوا لأسباب أيديولوجية للقتال فى ليبيا إلى جانب هذا الطرف أو ذلك، كل هذه الفئات من غير الليبيين مهما

وقال: "نعارض وجود كل هؤلاء المقاتلين من غير الليبيين سواء كانوا نظاميين أو مرتزقة أو شركات أمنية خاصة"، "ووضعنا خطة أمنية" تقضى بخروجهم جميعا من البلاد.

Advertisements

وفيما يتعلق بمهام مؤتمر برلين حول ليبيا، شدد سلامة على أن هذا المؤتمر لا يسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هو فقط يسعى إلى إنشاء "مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون... فى مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية".

وعبر سلامة عن أمله فى "إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبى ـ الليبى خلال الأسابيع المقبلة بحيث نضع حدا لوجود حكومة فى طرابلس وحكومة موازية أخرى".

وينطلق مؤتمر برلين حول ليبيا فى وقت لاحق من اليوم الأحد بحضور زعماء وكبار مسؤولى عدد من الدول، منها روسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ومصر، والجزائر، وتركيا، وإيطاليا وغيرها، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى الفرقاء الليبيين أنفسهم.