شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على المسئول الأمنى لداعش فى الفلوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقى اليوم الأحد، القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية أمنية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية أنه تم إلقاء القبض على المسئول الأمنى لتنظيم داعش في الفلوجة .

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تنفذ عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم داعش.

وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى،أعلنت الجمعة ، إلقاء القبض على شقيق شفاء النعمة مفتى تنظيم "داعش" فى مدينة الموصل الذى ألقى القبض عليه مؤخراً.

وذكرت الخلية -فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)- أن "مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القاء القبض على الداعشى الذى كان يعمل مسؤولا فيما يسمى بالأمنية وهو شقيق الدعو "مفتى داعش"، وأضافت أنه "ضبط بحوزته جهاز موبايل مع شرائح اتصال تعود لمن يسمى مفتى داعش حسب اعترافه".

يذكر أن الشرطة العراقية، أعلنت القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم استهداف القوات الأمنية والمواطنين فى محافظة كربلاء الواقعة وسط العراق، وذكرت الشرطة العراقية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل "المولوتوف" لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المبانى والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين فى وسط العراق.

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وأشادت الشرطة، بتعاون مواطنى كربلاء فى القبض على المجموعة التى وصفت بـ"المخربة "، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكدت أهمية تعزيز التواجد الأمنى فى كربلاء، لبسط الأمن والاستقرار فى المحافظة عقب أعمال العنف التى شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد.