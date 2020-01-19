ولى عهد دبى يعتمد استراتيجية مؤسسة دبى للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى، اليوم الأحد، استراتيجية مؤسسة دبى للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة، التى حدد من خلالها أطر العمل والأهداف الكفيلة بتعزيز دورها منصةً رائدة عالمياً لتطوير أبحاث المستقبل، ومرجعية معرفية تساعد المسؤولين فى حكومة دبى على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية.



تغريدات ولى عهد دبى

وقال ولى عهد دبى، فى تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، "اعتمدنا استراتيجية مؤسسة دبى للمستقبل للسنوات الثلاث المقبلة.. حددنا من خلالها أطر العمل والأهداف الكفيلة بتعزيز دورها منصةً رائدة عالمياً لتطوير أبحاث المستقبل.. ومرجعية معرفية تساعد المسؤولين فى حكومة دبى على استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية".



ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

وأضاف "طموحنا كبير للمرحلة المقبلة.. نريد مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فى "وثيقة 4 يناير 2020"، بجعل دبى رائدة مدن المستقبل.. هذه الرؤية هى الأساس لعمل مؤسسة دبى للمستقبل خلال السنوات المقبلة"، وتابع "تصميم المستقبل نقطة البداية لأحلامنا وطموحاتنا للسنوات القادمة.. نتطلع لأن يصبح متحف المستقبل وجهة عالمية لتجربة المستقبل، وحاضنة للمواهب والعقول، ونافذة للعالم على الغد".

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ويشار إلى أن الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولى عهد دبى، كان قد أعلن، السبت، عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السرى بهدف تعزيز مستويات الأداء فى مختلف مؤسسات حكومة دبى، وكشف أن كل من هيئة كهرباء ومياه دبى وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة، حققت المراكز الأولى.



حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل

وقال ولى عهد دبى، عبر تويتر: "أعلنا فى سبتمبر 2019 أننا سنكشف عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السرى بهدف تعزيز مستويات الأداء فى مختلف مؤسسات حكومة دبى، واليوم وبكل شفافية نعلن النتائج ونبارك للجهات الثلاث الأولى ونقول لهم نتطلع للمزيد من التطوير ولا نكتفى بما نحقق".