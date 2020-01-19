أردوغان يحذّر من التضحية بآمال الليبيين لصالح تجار الدم

إسطنبول/ الخليج 365 الرئيس التركي:

- موقف تركيا حيال ليبيا، لعب دورًا كبيرًا في كبح جماح الإنقلابي خليفة حفتر

- تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا

- اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها

- تم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات الانقلابي حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن



شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددًا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في مدينة إسطنبول، قبيل مغادرته إلى برلين للمشاركة في مؤتمر السلام حول ليبيا.

وقال أردوغان إن موقف تركيا حيال ليبيا، لعب دورًا كبيرًا في كبح جماح الإنقلابي خليفة حفتر.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها الانقلابي حفتر.

وأوضح أنه "تم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات الانقلابي حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن".



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وأكّد على أن "تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا".

وتابع: "اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها".

ولفت إلى أن تركيا لا تقيم وزنًا لزيارة حفتر إلى اليونان.

وحول إدعاءات تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي، قال الرئيس التركي: "لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل".

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