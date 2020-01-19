إطلاق سراح صحفي كشف حضور ماكرون مسرحية في باريس

باريس/ الخليج 365
أطلق القضاء الفرنسي، الأحد، سراح الصحفي طه بوحفص، بعد توقيفه إثر نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، حضور الرئيس إيمانويل ماكرون مسرحية في باريس.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الشرطة أوقفت بوحفص السبت، بعدما تسبب منشوره بتجمع العشرات من معارضي ماكرون أمام المسرح الجمعة.
وأوضحت أن بوحفص مثل أمام القضاء، الذي أطلق سراحه، بعد توقيف دام يوما واحدا.
وأكدت أن نيابة باريس، أطلقت تحقيقا حول منشور الصحفي.
وكان ماكرون قد اضطر لمغادرة المسرح بسيارة تحت حراسة الشرطة، بعدما حاول المحتجون اقتحام المكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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