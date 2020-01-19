مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة

أيسر العيس/ الخليج 365

هاجم مستوطنون يهود، مساء السبت، بالحجارة، منازل فلسطينية، وسط الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مستوطنين مسلحين هاجموا المنازل في حارة جابر بالحجارة والشتائم، القريبة من مستوطنة "كريات أربع".

Advertisements

وبينوا أن من بين المنازل التي تعرضت للهجوم، منزل الناشطة الحقوقية سوزان جابر، دون وقوع إصابات.

والسبت، قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن مستوطنا أُصيب في حادث طعن على يد فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع".

وأفادت القناة بأن "فلسطينيا نفذ عملية طعن قرب المستوطنة وتم تحييده في المكان وإلقاء القبض عليه ولا تُعرف حالته بعد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.