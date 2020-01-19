ارتفاع قتلى الهجوم الحوثي على مسجد بمأرب إلى 70 عسكريا

اليمن / الخليج 365

أفاد مصدر عسكري يمني، صباح الأحد، أن عدد ضحايا هجوم جوي حوثي استهدف، السبت، معسكرا للقوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد، ارتفع إلى 70 قتيلا.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته "أن هناك الكثير من الجرحى، مشيرا إلى أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال".وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي إن هجوم مليشيا الحوثي على مسجد في معسكر للجيش الوطني في محافظة مأرب، يكشف عدم جنوحها أو رغبتها للسلام.

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جاء ذلك خلال حديثه في اتصالين هاتفيين مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، للوقوف على "تداعيات العملية الاجرامية" التي استهدفت جامعا في معسكر تجمع اللواء الرابع غربي مأرب، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية(ٍسبأ)

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق حول الهجوم من الحوثيين أو حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.