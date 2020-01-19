السراج يطالب بقوة دولية لحماية المدنيين في طرابلس

برلين/الخليج 365

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراح بارسال قوة حماية دولية، حال واصلت ميليشيات حفتر هجومها على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الأسبوعية ونقلتها دير شبيغل الألمانية، اليوم الاحد، الذي تستعد خلاله برلين لاستضافة مؤتمر حول الأزمة الليبية.

وأضاف السراج: "نرحب بقوة حماية دولية باشراف الأمم المتحدة، ليس لأننا بحاجة إلى الحماية كحكومة، ولكن لحماية المدنيين الذين يتعرضون للقصف المستمر منذ تسعة أشهر".

وذكر السراج بالهجوم على مخيم للاجئين على أطراف العاصمة، والذي قُتل حوالي 50 لاجئًا الصيف الماضي، مؤكدا أن "هذه جرائم حرب".

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وتجتمع، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين 12 دولة، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ونشرت عدة مواقع مسودة اتفاق مؤتمر برلين، التي ناقشها وعدلها وزراء خارجية 10 دول خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما تحدث مسؤولون ليبيون عن بعض جوانبها.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

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