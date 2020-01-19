وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن وجود وظائف شاغرة للجنسين بعدة تخصصات ومجالات من خلال موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل العمل بفروع مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز.
وأشارت إلي أن الوظائف الشاغرة تحت مسمي التخصصات الطبية، التخصصات التمريض، التخصصات الإدارية، التخصصات الهندسية، أخصائيون وفنيون صحيون، الخدمات المساندة.
وأوضحت أن التقديم متاح من اليوم وحتى يوم الإثنين بتاريخ 2020/01/27م، كما يرجي الضغط علي الرابط التالي من هنـــــــا .
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