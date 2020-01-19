شكرا لقرائتكم خبر عن ناصحاً بإلغاء طلعات البر.. «المسند» يتوقع: صقيع وموجة شديدة البرودة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات) عبد الله المسند، أن تتعرض مناطق المملكة لموجة شديدة البرودة تصل إلى الصقيع في عدة مناطق، مع تدن درجات الحرارة – بمشيئة الله-.

وقال “المسند” في سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في “تويتر” :”من المتوقع أن تهبط درجة الحرارة لمستويات متدنية قبيل نهاية الأسبوع، وتمتد حتى الأسبوع القادم، وعليه أهيب بمربي المواشي بحماية حلالهم وأخذ الحيطة والله الحافظ -والله أعلم”.

وتابع: “من المتوقع أن يتشكل الصقيع على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة للأسبوع القادم، وعليه نهيب بالمزارعين أخذ حيطتهم والله الحافظ”.

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وأكد أنه في ظل الظروف الجوية القارسة البرودة يُفضل إلغاء طلعات البر (الكشتات) خاصة للعوائل في إجازة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في المناطق الشمالية والوسطى وشمال الشرقية.