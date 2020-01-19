تعرف على سعر الهاتف ذي الخمس كاميرات!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبو oppo عن إطلاق أحدث هواتفها oppo F15، بداية من 24 يناير/كانون الثاني الجاري بسعر 252 دولارا.



ويقدم هاتف (إف 15) الجديد من الشركة الصينية شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة وبدقة 2400×1080 بيكسل، وهي تمتاز بحساسيتها لبصمة الإصبع.

كما أنها تأتي مع نتوء يحتوي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وهي محمية بزجاج من نوع (جوريلا جلاس 5).

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابيكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض التي يمكنها أيضاً من التقاط صور قريبة من مسافة 3 إلى 8 سنتيمترات، أما الكاميرتان الثالثة والرابعة فهما بدقة 2 ميجابيكسل.

Advertisements

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع MediaTek Helio P70، وذاكرة "رام" بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت يمكن توسعتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي)microSD.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 20 وات.

كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Color OS 6.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

وسيتوفر هاتف (إف 15) بسعر يعادل 282 دولاراً، وهو متاح للطلب المسبق في الهند.

وسيتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود. وسوف يبدأ شحنه اعتباراً من 24 يناير/كانون الثاني الجاري.