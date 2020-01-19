اليمن.. مقتل 25 جنديا في هجوم للحوثيين على معسكر في مأرب

وقال مسؤولون إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 25 جنديا لكنهم توقعوا ارتفاع أعداد القتلى بشكل ملحوظ بسبب شدة الإصابات.
ويتزامن الهجوم مع قيام الحوثيين بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقبل أيام، استهدفت ميليشيات الحوثي "معسكر الصدرين"، بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الحزام الأمني.
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وتناقلت مصادر محلية أنباء عن مقتل 11 جنديا من القوات الجنوبية، وجرح 20 آخرين، بالقصف الصاروخي الذي نفذته الميليشيات المتمردة على المعسكر.
وذكرت مصادر محلية أن الضربة كانت بصاروخ باليستي، فيما قالت مصادر أخرى إنه تم استهداف المعسكر بطائرة مسيرة.
وقالت إن استهداف المعسكر تم خلال عرض عسكري صباحي، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عروض عسكرية صباحية من قبل ميليشيات الحوثي.
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