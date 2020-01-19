ارتفاع ضحايا معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 60 قتيلًا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب إلى 60 قتيلا في صفوف قوات الشرعية في اليمن وأكثر من 50 جريحا.

وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

يأتي هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذي بدأه الجيش الوطني بدعم وإسناد من التحالف العربي على مواقع الميليشيات في جبهة نهم شمال شرق صنعاء.