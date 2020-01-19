لبنان: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب قوات الأمن اللبنانية خلال اشتباكات مع المتظاهرين المناهضين للحكومة وسط بيروت بالقرب من مقر البرلمان في 18 يناير/كانون الثاني 2020.

دارت السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بهدف تفريقهم. ورد المحتجون على قوات الأمن بالحجارة وجذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير، في مشهد غير مسبوق.

انطلقت ظهر السبت في لبنان مسيرات سلمية من نقاط عدة في العاصمة بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، وذلك احتجاجا على التأخير في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي.

وقبل وصول المسيرات إلى وسط بيروت، أغلقت قوى الأمن المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان بالحواجز الحديدية، فبادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

وبدأت المواجهات العنيفة بين قوى الأمن والمحتجين الذين استخدموا الحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير للدفاع عن أنفسهم. وأطلقت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع أمام المحتجين.

ما الذي يجري وسط بيروت؟

أقدم المتظاهرون، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية ومصور وكالة الأنباء الفرنسية، على رشق قوى الأمن بالحجارة وأواني الزرع. وعمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.

وردّت قوى الأمن بإطلاق خراطيم المياه، ثمّ الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم. وفي تغريدة على حساب قوى الأمن الداخلي، ذكرت أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

للمزيد- لبنان.. ما المبرر من التصعيد الأمني ضد المتظاهرين؟

وشاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع. وقال إن شبانا عملوا على تخريب واقتلاع عدادات الوقوف الآلي وكسروا لوحات إعلانية زجاجية.

واستعادت حركة المظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجا على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.

وبعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على وقع غضب الشارع بعد نحو أسبوعين من انطلاق المظاهرات، تمّ تكليف الأستاذ الجامعي حسان دياب بدعم من حزب الله تشكيل حكومة جديدة تعهّد بأن تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، نزولا عند طلب الشارع.

ورغم إعلان قوى سياسية عارضت تكليفه عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة على رأسها تيار المستقبل بزعامة الحريري والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومته بعد، لاصطدامه بإصرار كتل دعمت تسميته على حصصها من الحقائب الوزارية.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي السعودية تسحب 21 متدربا عسكريا من الولايات المتحدة لحيازة بعضهم "أفلاما إباحية" قررت السعودية إعادة 21 من طلبتها العسكريين الذين يتلقون تدريبات في الولايات المتحدة، بعد صدور نتائج تحقيق أمريكي في إطلاق ضابط سعودي النار في قاعدة بحرية بفلوريدا، وتمخض عنه اكتشاف حيازة بعضهم على مواد إباحية أو محتوى متطرف أو معاد للولايات المتحدة. France 24

الحراك الشعبي في لبنان يدعو إلى مظاهرات حاشدة مع بداية "أسبوع الغضب" دعا الحراك الشعبي في لبنان إلى خروج مظاهرات حاشدة الثلاثاء مع بداية ما سمي "أسبوع الغضب"، كما عمد المحتجون إلى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وقال مراسل فرانس24 "عادت الاحتجاجات إلى التصعيد من جديد مع استمرار أزمة تشكيل حكومة تكون قادرة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية". وتابع بأن "قطع الطرقات شمل عددا كبيرا من المناطق، تعمل قوى الأمن على إعادة فتحها". وأمهل المتظاهرون رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مهلة 48 ساعة لتشكيل "حكومة حيادية" تنقذ البلاد أو سيكون الاتجاه إلى إضراب عام، على ما أضاف شربل عبود. France 24

تحذير أمريكي لإيران من قمع الاحتجاجات التي خرجت على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية حذرت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الاثنين، السلطات الإيرانية من مغبة قمع المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على تعاطي طهران مع حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية. وأكد قائد شرطة طهران عدم إطلاق النار على المتظاهرين ليل الأحد، مشيرا إلى أن قوى الأمن قد تلقت توجهيات "بضبط النفس". Advertisements France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان لبنان: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ونقلت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله في عددها السبت عن رئيس البرلمان نبيه بري سؤاله "من أين يؤتى بالتكنوقراط، خصوصا أن الكتل التي تمنح الثقة لا يسعها أن تفعل من غير أن يكون لها رأي في تكليف الحكومة".

ويطالب مئات الآلاف من اللبنانيين الذين اكتظت بهم الشوارع والساحات برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

فرانس24/ أ ف ب