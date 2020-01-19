شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المصادمات بين المتظاهرين والأمن العراقى فى ساحة الطيران وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، بتجدد المصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الطيران وسط بغداد، وقال المصدر ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "الاوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وأدت إلى حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، موضحا أن عددا من المتظاهرين أغلقوا الساحة بواسطة الاطارات المحروقة.

وأضاف أن القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى تسجيل 6 حالات اختناق في صفوفهم.

وذكرت مصادر أمنية لـ"سكاى نيوز عربية"، مساء أمس السبت، أن محتجين قاموا بحرق مقرًا لكتائب حزب الله العراقى بالكامل قرب جسر الإسكان فى محافظة النجف، حيث قام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولى بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية فى المحافظة، وذلك فى مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم.

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ووفق "سكاى نيوز" عربية، يأتى ذلك مع قرب انتهاء المهلة التى أقرتها التنسيقيات، المنتهية صباح الاثنين المقبل، ودعا الحراك الشعبى فى العراق إلى التصعيد فى الـ20 من يناير الجارى بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما فى المحافظات الجنوبية.

وأكد موقع "سكاى نيوز"، توافد إلى ساحات التظاهر فى المحافظات الجنوبية عدد كبير من المحتجين من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر، كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمى خلال اليومين القادمين فى حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك، وأشار ناشطون مدنيون إلى أن التظاهرات غطت ميادين الاحتجاجات وشوارع محيطة، وسط هتافات ضد التدخلات الخارجية وأناشيد وطنية.

وبحسب "سكاى نيوز"، يندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التى يتهمونها بالفساد والمحسوبيات، حيث أسفرت أعمال العنف التى شهدتها التظاهرات فى أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح، منذ الأول من أكتوبر 2019، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.