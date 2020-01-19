شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعيد 76 طفلا من مناطق القتال بسوريا والعراق إلى داغستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلا كانوا في مناطق القتال في سوريا والعراق، إلى أقاربهم في جمهورية داغستان الروسية، وقال إيجور سيروتكين، نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصرين"، مضيفا "أنه جرت مرافقة شاملة لـ 76 قاصرا عادوا إلى أقربائهم (من مناطق الحرب في العراق وسوريا). وسنعمل على توفير وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي بشأن نتائج أنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2019، أن روسيا، إلى جانب بلدان رابطة الدول المستقلة (دول الاتحاد السوفيتي سابقا)، تواصل العمل من أجل عودة مواطنيها من النساء والأطفال، الذين كانوا تحت إمرة الإرهابيين في سوريا والعراق. كما قال سيرجى لافروف إنه يوجد نحو 10 آلاف من عناصر داعش فى مراكز الاحتجاز فى شرق الفرات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتابع وزير خارجية روسيا، خلال تصريحات نقلتها فضائية سكاى نيوز، أنه من المهم الحفاظ على الهدنة فى ليبيا وسنشارك فى مؤتمر برلين.

وأضاف يجب على مجلس الأمن الدولى تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا ودفع الأطراف الليبية للالتزام بعدم التصعيد.

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يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسى، أعلن عن اكتشاف خلية تُمول تنظيم "داعش" الارهابي في جمهورية داغستان جنوبي روسيا، مشيرا إلى أن هذه الخلية جمعت نحو 10 ملايين روبل لدعم الإرهابيين في سوريا.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، في بيان، أن أعضاء الخلية التآمرية قاموا بتنظيم دعم مالي لأنشطة منظمة إرهابية دولية، وجمعوا من أجلها ما لا يقل عن 10 ملايين روبل (حوالي 157 ألف دولار).

وأضاف أنه تم اعتقال اثنين من أعضاء الخلية ، حيث اعترفا أثناء التحقيق بتحويل الأموال إلى الإرهابيين في سوريا من خلال أنظمة الدفع والبطاقات المصرفية.

وأشار البيان إلى أنه تم مصادرة "وسائل الاتصال" والمدفوعات والشيكات خلال عملية الاعتقال التي شارك فيها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ولجنة التحقيقات الفيدرالية ووزارة الداخلية