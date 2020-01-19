شكرا لقرائتكم خبر عن خبير طقس يتوقع: 3 موجات برد متعاقبة على مناطق المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في أحوال الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، أن تتعرض مناطق المملكة لـ3 موجات برد متعاقبة خلال الفترة المقبلة – بمشيئة الله -.
وقال “الحصيني” عبر حسابه الشخصي في”تويتر”: “متوقع ثلاث موجات برد متعاقبة الأولى شبه قوية قبيل نهاية هذا الأسبوع والثانية قوية بداية الأسبوع القادم والثالثة شبه قوية قبل نهاية الأسبوع القادم”.
وتوقع “الحصيني” أن يكون التأثير الأقوى لهذه الموجة الباردة على تبوك وحائل والشمالية ثم الجوف فالقصيم ثم الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية فالشرقية والمدينة فمكة- إلا أن يصرفها الله-.
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