شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد»: سماء غائمة وسحب رعدية على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً إلى غائمة على غرب ووسط وشمال وشرق المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية، في حين تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الشمالي ووسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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