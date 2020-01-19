أعراض فموية تدل على حالة صحية خطيرة.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

بما أن الفم هو أحد الأعضاء الهامة في الجسم، فإن الحفاظ على صحته أمر غاية في الأهمية يستوجب التنبه لكل شاردة وواردة قد تطرأ عليه، لأن بعض التغيرات والأعراض التي تطرأ على الفم قد تكون مؤشراً على مشكلة صحية خطيرة.



فيما يلي 3 أعراض فموية يجب التنبه لها واستشارة الطبيب فور ملاحظتها، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية:

1- بقع حمراء أو بيضاء في الفم

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اطلب دائماً المشورة من طبيب الأسنان إذا لاحظت أي بقع حمراء أو بيضاء في الفم، أو قرحة في الفم لا تلتئم في غضون ثلاثة أسابيع، أو أي كتل أو تورمات غير عادية في الفم أو الرأس أو الرقبة، لأنها قد تكون أعراضاً على الإصابة بسرطان الفم.

2- نزيف اللثة

يمكن أن يكون الفم الجاف للغاية، ونزيف اللثة، والخراجات في الفم مؤشرات واضحة على الإصابة بمرض السكري.

3- جفاف الفم

يمكن أن يكون جفاف الفم مؤشراً على العديد من الحالات مثل مرض السكري أو مرض باركنسون، والتهاب المفاصل الروماتويدي، أو متلازمة سجوجرن، وكذلك يمكن أن يكون ناجماً عن تأثيرات جانبية للأدوية الشائعة مثل أقراص ضغط الدم أو مضادات الاكتئاب.