عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هكذا يمكنك التحديث لإصدار ويندوز 10 مجانا

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

بعد أن أعلنت مايكروسوفت وقفها دعم "ويندوز-7" المستخدم من قبل الملايين حاليا بات هاجس المستخدمين ترقية هذا النظام إلى نسخة "ويندوز-10"، فكيف الوسيلة إلى التحديث دون تكاليف؟ وتبعا للخبراء فإن ترقية نظام ويندوز إلى النسخة العاشرة بات أمرا ضروريا لحماية بيانات الكمبيوترات من الاختراق وتحميل البرامج الحديثة المضادة للفيروسات، والتماشى مع متطلبات البرمجيات والمواقع التى تتغير باستمرار، لكن على أصحاب الحواسب قبل تحديث برنامج التشغيل الانتباه إلى أن حواسبهم تتوفر فيها الميزات الأساسية لتشغيل نظام "ويندوز-10".



وبحسب موقع روسيا اليوم، فإن النقطة الثانية التى يجب الانتباه لها هو أن العديد من البيانات والملفات المحفوظة والتطبيقات فى الحاسب قد تختفى من الجهاز عند تحديث نسخة برنامج التشغيل، بسبب الاختلاف الكبير بين برمجيات الإصدارين 7 و 10، لذا وقبل التحديث يجب على المستخدم صنع نسخة احتياطية من ملفاته ومعلوماته واختيار التطبيقات اللازمة لتأمينها قبل تحديثها.

ولتحديث نظام "ويندوز-7" أو "ويندوز-8" مجانا إلى النسخة "ويندوز-10" فى حال كانت النسخة أصلية ومرخصة رسميا يجب اتباع عدة خطوات:

- التحقق من أى تحديثات جديدة لبرنامج التشغيل وتحديثات نظام BIOS في الكمبيوتر، وإلغاء تثبيت برنامج الأمان التابع لأي جهة خارجية مؤقتا.

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- صنع نسخة احتياطية للمستندات والتطبيقات الضرورية.

- التوجه إلى صفحة مايكروسوفت الرسمية لتحميل "ويندوز-10".

- الضغط على خيار Download tool now في قسم "وسائط تثبيت ويندوز-10" Create Windows 10 installation media.

- بعد اكتمال تحميل الملف يجب الضغط عليه مرتين، وبعدها الضغط على خيار upgrade this PC now.

- بعد اكتمال الترقية سيحصل المستخدم على ترخيص رقمي لنظام "ويندوز-10"، ولتأكيد الترخيص يجب الانتقال إلى الإعدادات Settings، ومن ثم Update & Security، وبعدها الضغط على خيار Activation.