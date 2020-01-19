شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً فى مؤشر الفرص العالمية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً فى مؤشر الفرص العالمية 2020، فيما حلت فى المركز 26 فى المؤشر العام، ويدرس المؤشر، الذى ينشره معهد ميلكين سنوياً، العوامل الاقتصادية والمالية التى تؤثر على أنشطة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن السياسات التجارية والقانونية والتنظيمية التى تستخدمها الحكومات لدفع الاستثمار، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وجاء فى التقرير المرافق للمؤشر أن 2020 سنة محورية لدول مجلس التعاون، حيث تتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين، وتستضيف دبى معرض إكسبو 2020، ما يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية فى المنطقة، ودرس التقرير، الاتجاهات والبيانات الإقليمية التى تقارن دول المجلس بالبلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع، حيث وجد أن دول المجلس تحتل المرتبة الأولى فى العديد من المجالات، مثل تكلفة فتح الأعمال التجارية، وعبء تنظيم العمل والضرائب، وعمر وصحة السكان.

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وحلت الإمارات فى المركز 9 عالمياً فى مؤشر إنفاذ العقود، وحصلت على 14 درجة من أصل 18 فى مؤشر جودة الإجراءات القضائية. والمركز 15 فى الأطر المؤسساتية، والمركز 29 فى المعايير الدولية والسياسات.

ولاحظ التقرير التقدم الكبير وتزايد أهمية دول مجلس بين المستثمرين، وأشار، على سبيل المثال، إلى إدراج الإمارات والكويت والسعودية فى مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية.

وبحسب التقرير فإن الإمارات تقود جزءاً كبيراً من توسع عمليات الاندماج والاستحواذ بين دول المجلس، فى غمرة تطلعها إلى الاستفادة من إمكانات النمو فى المنطقة. وجاءت كل من البحرين فى المركز 42 عالمياً والمركز 3 خليجياً، وعمان فى المركز 53 عالمياً والـ 4 خليجياً، والكويت 58 عالمياً والـ 5 خليجياً، والسعودية 66 عالمياً والـ 6 خليجياً.