شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التونسى يقبض على إرهابى ويكشف مخطط لاستهداف نائبة سابقة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عنصر إرهابى وأحبطت مخططا لاغتيال النائبة السابقة فى البرلمان التونسى مباركة عواينية، وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيونى ، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، بالتنسيق مع القطب القضائى لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن مباركة عواينية هى نائبة سابقة فى البرلمان التونسى عن حزب التيار الشعبى وزوجة النائب فى البرلمان عن نفس الحزب الراحل محمد البراهمى الذى تم اغتياله فى 25 يوليو 2013 .