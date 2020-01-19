شكرا لقرائتكم خبر عن هادى يدين مقتل وإصابة 220 جنديا على يد الحوثيين ويؤكد: لا يريدون السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادى، اليوم الأحد، الحوثيين، بعدم الرغبة في تحقيق السلام في اليمن، جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما هادى بمحافظ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للجيش اليمني اللواء عادل القميري، للوقوف على تداعيات استهداف معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض.

وأضاف هادى: "الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة أو جنوحها للسلام، لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة، وأكد "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".

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وشدد على "أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني".

وكان مصدر عسكري يمني أفاد لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 90 جنديا وإصابة أكثر من 130 آخرين بصاروخ يعتقد أنه باليستي استهدف تجمعات في معسكر الاستقبال التدريبي في منطقة الميل شمال غربي مأرب.