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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على معسكر الجيش اليمنى فى مأرب إلى 70 قتيلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الحوثى على معسكر الاستقبال فى مأرب باليمن إلى أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الأحد، وكانت مصادر يمنية قد أفادت - فى وقت سابق - بارتفاع حصيلة هجوم ميليشيات الحوثى على معسكر الاستقبال فى ذمار إلى 60 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المعسكر، واستهدف القصف مسجدا داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

 

 

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