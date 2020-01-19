- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عثر على 40 ألف دولار داخل وسادة.. ثم قام بـ"أمر غير متوقع" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عثر على 40 ألف دولار داخل وسادة.. ثم قام بـأمر غير متوقع
الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365
اشترى رجل أريكة من متجر للتوفير في ولاية ميشيجان الأمريكية، لكنه لم يكن يعتقد أن حظه سيقوده إلى "غنيمة كبيرة" مخبأة داخل الوسادة، وفق ما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".
وقال المصدر إن هوارد كيربي، الذي يعيش في مدينة أووسو، استخدم الأريكة لبضعة أسابيع، قبل أن يقرر التحقيق في سبب كون الوسادة "بها أمر غير طبيعي".
وبعدما فتحت زوجة كيربي الوسادة، اكتشفت حزما نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 43170 دولارا.
وقال كيربي إن أحد المحامين أخبره أن من حقه الاحتفاظ بالنقود، لكنه قرر الاتصال بالمتجر لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التعرف على مالك الأريكة الأصلي.
والخميس الماضي، تم إرجاع الأموال إلى حفيد مالك الأريكة الأصلي، الذي يدعى كيم فوث نيوبيري، حيث قال إنه لم يكن يملك أدنى فكرة عن تخزين جده مبلغا كبيرا داخل الأريكة.
وأضاف "كنا نفكر في حرق الأريكة، بعدما فشلنا في العثور على متجر للتوفير يرغب في شرائها".
كانت هذه تفاصيل خبر عثر على 40 ألف دولار داخل وسادة.. ثم قام بـ"أمر غير متوقع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.