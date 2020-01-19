عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشاف ثاني أرض عملاقة حول نجم قزم

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

أعلن فريق دولي من علماء الفلك عن اكتشاف ثاني "أرض عملاقة" تدور حول النجم "بروكسيما قنطوروس"، وهو نجم قزم أحمر غير مرئي للعين المجردة ويبعد مسافة 4.23 سنة ضوئية فقط، ويعد أقرب نجم إلى الشمس.



ومصطلح "الأرض العملاقة" يستخدم لوصف الكواكب الصخرية خارج المجموعة الشمسية التي تَكبرُ الأرض حجماً بكثير، لكنها نَظرياً أصغر حجماً من الكواكب الغازية، وليس بالضرورة أن يكون الكوكب مشابها للأرض في الحرارة أو الخصائص الفيزيائية أو أي صفات أخرى (عدا الكتلة والحجم) حتى يُطلق عليه هذا المصطلح.

واكتشف في عام 2016 أول أرض عملاقة تدور حول نجم، وهي عبارة عن كوكب صخري يدور حول "بروكسيما قنطوروس" أطلق عليه "بروكسيما b".

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وكانت كتلته قريبة من كتلة الأرض ويدور حول نجمه لمدة 11.2 يوم على مسافة متوسطة تبلغ 0.05 وحدة فلكية (7,479,893.5 كيلومتر) ويقع داخل المنطقة الصالحة للحياة حول النجم، حيث يمكن أن توجد مياه سائلة من الناحية النظرية على السطح.

وأعلن علماء الفلك في عام 2017 من خلال بيانات مرصد "أتاكاما" المليمتري الكبير عن وجود مصدر غير معروف على مسافة 1.6 وحدة فلكية (239,356,593 كيلومتر) في نظام النجم "بروكسيما قنطوروس".

ولفهم ما إذا كانت إشارة المرصد قد نشأت من كوكب آخر، قام العلماء بتحليل سلسلة زمنية مدتها 17 عامًا من السرعات الشعاعية عالية الدقة باستخدام طريقة الكشف عن الكواكب الخارجية التي تتعقب طيف النجم، فإذا كان هذا الطيف يتذبذب بين الأحمر والأزرق فهذا يشير إلى أن النجم يتحرك نحو الأرض ومبتعدا عنها على فترات منتظمة، وهي دورة عادة ما تنتج عن وجود جسم مداري.

ووجد الباحثون، في دراسة نشرت بالعدد الأخير من دورية "ساينس أدفانسز"، أن الإشارة تحدث على مدار 1,900 يوم، ما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن يكون ذا صلة بالتحولات الدورية في المجال المغناطيسي للنجم، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذا الاستنتاج.

ويقول الباحثون خلال الدراسة إن الكوكب المحتمل، الذي يعد ثاني "أرض عملاقة" لديه كتلة لا تقل عن 5.8 ضعف كتلة الأرض، ما يجعله من النوعية التي تسمى "الأرض العملاقة"، وقد تمت تسميته "بروكسيما قنطوروس c"، وتصل مدة دورته المدارية إلى 5.21 سنة ودرجة حرارة سطحه 234 درجة مئوية تحت الصفر.