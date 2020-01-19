عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فنلندا تحقق مع نوكيا في اتهام خطير

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

تحقق هيئة الرقابة المالية الفنلندية في قيام شركة "نوكيا" بتضليل المستثمرين بعدم إصدار تحذير من تراجع الأرباح قبل إصدار تقرير نتائج الشركة عن الربع الثالث.



وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن أسهم الشركة العالمية للاتصالات تراجعت بواقع 23% في 24 أكتوبر/تشرين الأول، وفوجئ المستثمرون بإمكانية تراجع فرص الشركة في تحقيق أرباح خلال 2020.

وعزت نوكيا التراجع المستقبلي إلى مشاكل في تطوير منتجات الجيل الخامس.

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وقالت صحيفة "هيلسينجين سانومات" الفنلندية ، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، إنه في المرحلة الأولى من التحقيق ستطلب هيئة الرقابة المالية توضيحا، قبل أن تقرر اتخاذ خطوات أخرى.

وقد تواجه نوكيا دفع غرامة، بحسب التقرير.

وخفضت "نوكيا" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقعات أرباحها للعامين الحالي والمقبل، مع وقف صرف التوزيعات النقدية للمساهمين بعد أن اتضح أن طرح تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات اتصالات المحمول أعلى تكلفة وأصعب في المنافسة مما كانت تقدره الشركة في السابق.

في الوقت نفسه، لا تتوقع نوكيا تعافي أرباحها قبل عام 2021، وهو موعد متأخر لمدة عام عن توقعاتها السابقة.