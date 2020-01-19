دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بشرى سارة لـ300 مليون مستخدم: واتساب بدون إعلانات

تراجعت شركة فيسبوك عن خططها حول تقديم إعلانات عبر تطبيق واتساب بعد أقل من عامين من استقالة مؤسسي التطبيق بسبب هذا الاقتراح.

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أعلن تطبيق واتساب حل الفريق الذي تم إنشاؤه لبدء عملية دمج الإعلانات في نظام الدردشة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل البريطانية" نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح التقرير أن المسئولين عن عملية الدمج حذفوا الشفرة التي تم تطويرها للسماح بدمج الإعلانات في نظام المراسلة.

وكانت فيسبوك أبرمت صفقة شراء واتساب في عام 2014، بمقابل يقدر حوالي 19 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت كانت تطمح الأولى في محاولة تحويل المنصة الاجتماعية "واتساب" إلى مصدر ربح، مما تسبب في قلق الكثير من المستخدمين لهذا التطبيق.

© alqiyady بشرى سارة لـ300 مليون مستخدم: واتساب بدون إعلانات

وقال المتحدث باسم "فيسبوك": إنه تم حل الفريق الخاص بهذه الخطة، كما تم إلغاء الفكرة ولو لفترة مؤقتة، فقد تكون فكرة الإعلانات عبر الواتساب "فكرة المستقبل" لكن لم يطرح حالياً الإطار الزمني لتطبيقها.

وكان من المزعم، تطبيق هذه الفكرة على هيئة صور ترويجية ستظهر في ميزة "الحالة" في الواتساب، التي تشبه القصص في الانستغرام، في حين أن الشركات كانت ستتمكن من التفاعل مع العملاء باستخدام نوافذ الدردشة.

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وعلى جانب الآخر قالت فيسبوك إنها تفكر في طرق أخرى لجني الأرباح عن طريق الواتساب، على سبيل المثال سيتم ربط الإعلانات على فيسبوك أيضاً بالواتساب؛ للسماح للمستخدمين بالتحدث مباشرة إلى العلامات التجارية عبر تطبيق ماسنجر.

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يذكر أن واتساب يعد منطقة التراسل الأوسع انتشاراً على مستوى العالم، حيث يستخدمه نحو 300 مليون شخص في جميع إجراءات وأشكال التواصل الاجتماعي من رسائل نصية أو إجراء مكالمات صوتية أو فيديو. المزيد:

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