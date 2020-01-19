عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بيا.. أول طفلة مصرية تفوز بلقب ملكة جمال في روسيا

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

فازت الطفلة المصرية " بيا حسن" والبالغة من العمر 5 سنوات، بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا.



وبيا هي أول طفلة مصرية تفوز بهذا اللقب لكونها تحمل أيضا الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام".

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وقامت الحكومة الروسية بإقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيح بيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة.

وقال والد الطفلة حمدي حسن في تصريحات لموقع الأهرام، إنه متزوج من روسية منذ عدة سنوات ورزقه الله بطفلة غاية في الجمال وهي "بيا"، وما أن وصلت سن الرابعة من عمرها وتمكنت من الكلام إلا وتم اختيارها للعمل في قطاع الإعلانات في التليفزيون الروسي.

وتابعـت: لقد لفتت انتباه كل من يراها خاصة أنها بالغة الجمال ويغلب عليها خفة الدم المصرية في حديثها الموجهة للأطفال.

ويقول والد الطفلة الذي يعمل في قطاع السياحة، إن ابنته ستصل شرم الشيخ بمصر في 25 يناير الجاري.