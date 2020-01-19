عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تطرح 3 هواتف من Galaxy S20 تدعم 5G

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S20 من الهواتف الذكية، الشهر المقبل.



ومن المفترض أن تتضمن السلسلة هواتف Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus وGalaxy S20 Ultra، إلى جانب هاتفها القابل للطي الجديد المسمى Galaxy Z Flip.

وفي وقت سابق، ظهرت العديد من المعلومات المتعلقة بمواصفات أجهزة سلسلة Galaxy S20، لكن التسريبات الجديدة تجلب معها ورقة المواصفات الكاملة.

وتدعم جميع هذه الإصدارات شبكات الجيل الخامس 5G خاصةً الإصدارات الموجهة إلى أوروبا وأماكن أخرى. وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

Galaxy S20

يأتي هذا الطراز بشاشة Dynamic AMOLED بقياس 6.2 إنش بدقة 1440×3200 بيكسل بتقنية Infinity-O مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 بالإضافة إلى فتحة مركزية للكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع دعم لتسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، لكن الشائعات السابقة ذكرت أنه يتعين على المستخدم الاختيار بين معدل التحديث المرتفع أو الحد الأقصى لدقة الشاشة، حيث يجري تفعيل معدل التحديث 120 هرتز في حال اختيار الدقة 1080×2400 بيكسل.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج Exynos 990، ويحصل الجهاز على مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

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ويحتوي S20 في الجهة الخلفية على 3 كاميرات بعدسة عريضة بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة مقربة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابيكسل تدعم التكبير البصري بقدرة 3X والتكبير الرقمي بقدرة تصل إلى 30X، بالإضافة إلى عدسة عريضة جدا بدقة 12 ميجابيكسل، ويمكن تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ويحتوي الجهاز أيضا على مكبرات صوت ستيريو Dolby Atmos من AKG، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 25 وات، وهو مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، ويعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم One UI 2.0.

Galaxy S20 Plus

هو أكبر من هاتف S20 من حيث الحجم مع شاشة بقياس 6.7 إنشا بدقة ومعدل تحديث Galaxy S20.

كما أنه مزود بكاميرا ToF 3D إضافية في الجهة الخلفية وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير.

Galaxy S20 Ultra

زودت سامسونج هذا الهاتف بشاشة بقياس 6.9 إنشا مع الميزات نفسها التي توفرها شاشة Galaxy S20 من حيث الدقة معدل التحديث، وهناك خيار تخزين إضافي بسعة 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.

كما يختلف نظام الكاميرا أيضا، حيث إن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 40 ميجابيكسل مع دعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ويوجد في الجهة الخلفية من الهاتف عدسة واسعة الزاوية بدقة 108 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدا بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا ToF 3D أيضا، إلى جانب القدرة على التكبير البصري 10X والقدرة على التكبير الرقمي 100X.