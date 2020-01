كابالدي يضيء «المجاز» بأمسية استثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاش جمهور مسرح المجاز في الشارقة أمسية موسيقية استثنائية مع النجم العالمي الشهير لويس كابالدي، مساء أمس الأول، ضمن الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز» التي تستمر حتى إبريل/نيسان المقبل.

بدأ الحفل، الذي بيعت تذاكره كافة، بإطلالة المغني وكاتب الأغاني الاسكتلندي جريج بيرسون على وقع هتاف وتصفيق الجمهور الذي اكتظت به المدرجات، مقدماً وصلة غنائية..

اعتلى النجم لويس كابالدي مسرح المجاز موجهاً التحية لجمهور الشارقة وعبر عن فرحته بإطلالته الفنية الأولى على جمهوره في الإمارات.

وقال: «يسعدني أن أقف هنا على مسرح المجاز، وأنا متحمس جداً لكوني بينكم وأشكركم جميعاً على حضوركم الليلة». وأضاف: «أذهلني الحضور الجماهيري الكثيف للحفلة، كنت قلقاً، ولم أتوقع أن تكون إطلالتي الأولى في الإمارات بهذا الحضور الكبير».

وبعد عاصفة من التصفيق والحماس، بدأ المغني البريطاني ذو الأصول الاسكتلندية -الإيطالية الأمسية الفنية بأغنيته المنفردة «جريس» التي أطلقها عام 2018 وحققت شعبية كبيرة.

وقدم كابالدي الأغنية على أنغام البيانو الهادئة ليتصاعد في أدائه ويأخذ الجمهور في تفاعل أشعل مدرجات المسرح.

وتابع كابالدي تقديم أغنياته المنفردة، إذ غنى «فور إيفر» لينتقل مع جمهوره إلى أبرز أعمال ألبومه الأول (Divinely Uninspired to a Hellish Extent) الذي حصل على جائزة الأسطوانة الذهبية بعد أسبوعين من إطلاقه في مايو/آيار الماضي، وتصدّر المركز الأول لقائمة أشهر الألبومات البريطانية لمدة ستة أسابيع.

وبصوته القوي واصل النجم الاسكتلندي إبهار الجمهور مؤدياً رائعته (Don't Get Me Wrong) ثم (One and Maybe)

و (Before You Go) و(Bruises).

وقبل أن ينطلق بأغنيته الشهيرة (Hollywood)، قال كابالدي مخاطباً الجمهور: موسيقاي حزينة ولكن أغنيتي القادمة سعيدة يشوبها بعض الحزن، محولاً إيقاعها الهادئ إلى آخر سريع.

ولم يتوقف الإبداع خلال الأمسية عند هذه اللحظة، بل واصل كابالدي تفاعله مع جمهوره بوصلة غنائية أخرى، سائلاً الجمهور: هل تحبون الروك آند رول في الشارقة؟، ليرد عليه بالهتاف والتصفيق. ورغم أنه قال للجمهور:لن تحبوا هذه الأغنية، لم يكف عن التصفيق عندما صدح بصوته القوي بأغنية (Fade) التي أداها بشكل مذهل على أنغام البيانو الهادئة قبل أن يرتفع الأداء عالياً ليصدح في أرجاء المكان، كما جرت العادة في جميع أغنياته.

وعاد النجم العالمي ذو ال 23 ربيعاً ليختتم سهرته الفنية بأغنيته الشهيرة (Someone You Loved) التي تجاوزت عدد مشاهداتها على«يوتيوب» 75 مليون مشاهدة، وتربّعت على رأس قائمة الأغنيات الفردية في المملكة المتحدة.

وأتاح مسرح المجاز للجمهور قبل بدء الحفل فرصة لقاء لويس كابالدي للحصول على توقيعه والتصوير معه.