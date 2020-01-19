نزع سلاح الميليشيات يتصدر بنود وثيقة برلين حول ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مراحل على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها. وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والذي نشرته وكالة «تاس» الروسية، فإن مسارات العمل الستة المقترحة هي: وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، واحترام القانون الإنساني.

وتنص الوثيقة على إنشاء آلية تحت رعاية الأمم المتحدة، تنقسم إلى قسمين، أولهما يتمثل في لقاءات يعقدها شهرياً ممثلون رفيعو المستوى عن الدول القائمة بالوساطة في تسوية الأزمة الليبية، مع تقديم تقرير حول نتائج كل لقاء، أما القسم الثاني فسيكون على شكل مجموعات عمل تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر في ليبيا أو تونس. ومن المفترض أن يحال البيان الختامي بعد تبنيه في مؤتمر برلين، إلى بساط البحث في مجلس الأمن الدولي. ويمكن الاستخلاص من ورقة الأمم المتحدة أن مسودة البيان الختامي تم إعدادها خلال الأشهر الماضية خلال خمسة اجتماعات تحضيرية في برلين مع ممثلين من أكثر من عشر دول ومنظمات، بينها - بحسب الورقة - الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا وفرنسا ومصر والإمارات.

وتدعو الوثيقة أيضاً لوقف كافة تنقلات قوات الأطراف المتحاربة أو نقل قوات «من أجل تقديم دعم مباشر لتلك الأطراف في جميع الأراضي الليبية منذ بدء سريان الهدنة»، في إشارة تشمل على ما يبدو تحرك تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق. وفي مشروع البيان، يتعهد المشاركون في المؤتمر الامتثال الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة، ويناشدون مجلس الأمن فرض عقوبات على البلدان التي تنتهك حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

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وتقضي الوثيقة في المسار السياسي بتشكيل حكومة موحدة ومجلس رئاسي في ليبيا، حيث تقول الوثيقة: «ندعم الاتفاق السياسي الليبي كأساس قابل للحياة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا. كما تدعو لإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحدة وشاملة وفعالة، يصادق عليها مجلس النواب».

وأكد عدد من قادة الدول والحكومات حضور المؤتمر، في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلاً عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية. وتوجه بالفعل الرئيسان المصري والجزائري، إلى برلين لحضور أعمال المؤتمر.. وتترأس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعمال المؤتمر باعتبارها البلد المضيف وصاحب الدعوة.

في غضون ذلك، وبينما تتسارع خطى الترتيبات والتحضيرات السياسية، فرضت السلطات الألمانية إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الحدث. وتشمل الإجراءات فرض حظر طيران، وتحويلات مرورية، وتأهب أمني، وتأمين شخصي للرؤساء المشاركين.

وقررت هيئة المراقبة الجوية الألمانية فرض منطقة حظر طيران على امتداد 55 كيلومتراً وارتفاع 3 آلاف متر، فوق الحي الحكومي في وسط برلين، من الساعة 8 صباحاً يوم الأحد، حتى الساعة 19 من مساء الاثنين، لتأمين أعمال المؤتمر ضد أي هجمات. ومن المقرر، أن تراقب دوريات لمروحيات الشرطة المزودة بكاميرات التصوير الحراري، محيط مقر المستشارية، من الجو. كما قررت الشرطة فرض إجراءات تأمين إضافية وحراسة منفصلة على الفنادق أو السفارات التي يقيم فيها المشاركون في المؤتمر، خاصة بوتين، وفحص محيط مقرات الإقامة بكلاب التفتيش، ونشر القناصة على الأسطح المحيطة. (وكالات)