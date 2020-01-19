الشارقة تستضيف الكاتبة العالمية لولا شونين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: الخليج

استضاف مقهى الراوي الثقافي في واجهة المجاز المائية بالشارقة، أمس الأول الشاعرة والروائية النيجيربة لولا شونين، لمناقشة باكورة أعمالها الروائية «الحياة السرية لزوجات بابا سيجي»، التي نالت عليها جائزة عالمية وتناولت من خلالها تأثير تعدد الزوجات في المجتمع النيجيري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أدارها الشاعر الإماراتي وائل الصايغ، ضمن مبادرة #حديث_الكتب التي أطلقها الراوي كجزءٍ من برنامج فعاليات الاحتفال بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019. وناقشت الكاتبة الأسباب التي دفعتها للتوجه إلى الرواية والنثر، حيث بدأت بكتابة الشعر، كما تحدثت عن سبب اختيارها لموضوع تعدد الزوجات في روايتها، وعبرت عن امتنانها للتواصل مع قرائها في الشارقة، وسعادتها بتواجدها بينهم في أولى زياراتها للإمارة.

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وقالت: «عندما يُوجه لي السؤال عن سبب انتقالي من كتابة الشعر إلى النثر، أجيبُ بأني بدأتُ بالنثر قبل الشعر، إذ درستُ في مدرسة داخلية بأدنبرة عاصمة اسكتلندا في المملكة المتحدة، حيث اعتدنا على كتابة رسائل إلى أولياء أمورنا أسبوعياً، وحرصتْ إدارة المدرسة في حينه على تدقيق كافة الرسائل قبل إرسالها لمنع أي نقد للمدرسة، ما دفعني للتفكير بطرق مبتكرة للتذمر من المدرسة إلى والديّ من خلال كتابة قصص غريبة ومفصلة بشكل مدروس».وأضافت: «لطالما كان السرد القصصي أحد المهارات الرئيسية التي امتلكتها، لكنها ضعفتْ تدريجياً بعد أن كبرت وذهبتُ إلى الجامعة فبدأت بكتابة الشعر للتغلب على الضغوط، وانتهى بي المطاف بنشر 3 مجموعات شعرية، قبل أن أعاود كتابة النثر». وأشارت شونين إلى أن «الحياة السرية لزوجات بابا سيجي» ليست أول أعمالها النثرية، إذ سبقها روايتان لم تنشرا بعد لأنها لم تعثر على ناشر يتبناهما، لكنها تابعت مشروع روايتها الثالثة لأنها لم تستطع تجاهل أهمية موضوع الرواية. وقالت: «اتخذت قراراً بأن أتناول القضايا والتحديات التي تواجه نيجيريا في حالة كتابة رواية جديدة، وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات قضية رئيسية في نيجيريا، إلا أنها ظاهرة عالمية، فعندما تتوقف مكانة المرأة على قدرتها على الزواج والإنجاب، فعلى المجتمع أن يعيد التفكير بنظرته لها وأن ندفعه باتجاه التعامل معها بطريقة أكثر عدالةً وإنصافاً».

ووفقاً لشونين يعود السبب الرئيسي لانتشار تعدد الزوجات بنيجيريا إلى أن المرأة تصنف وفقاً لحالتها الاجتماعية العائلية إن كانت عزباء أو متزوجة، ما يشكل ضغطاً على الأسر لتزويج بناتهم بغض النظر عن طبيعة هذا الزواج.

وفي نهاية الجلسة، وقّعت الكاتبة لولا شونين نسخاً من روايتها للحضور، وتلا ذلك عرض للفنانة ميمونة جالو، القاصّة والحكواتية، ومديرة «أفريكان بوزيتيفلي» (Positively African)، المنظمة التي تضم مجموعة من النشطاء والفنانين والأكاديميين الأفارقة ممن يجمعون بين الفن والعدالة الاجتماعية، واستند العرض على أحداث وشخصيات روايتها الجديدة لمنح الجمهور لمحة عن شخصياتها.