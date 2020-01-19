شكرا لقرائتكم خبر عن قلب بيروت.. «ساحة حرب» بين الأمن والمحتجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365” ووكالات

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء أمس، بين عناصر من قوات الأمن اللبنانية ومحتجين أمام مقر مجلس النواب وسط العاصمة بيروت، أسفرت عن 165 جريحاً على الأقل من الطرفين، في تصعيد من الشارع ضد الطبقة السياسية، فيما تراجعت بشكل لافت أسهم تشكيل الحكومة، مع دخول الحراك الشعبي شهره الرابع أمس.

وضمن مسيرات بعنوان «لن ندفع الثمن»، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجاً على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية. وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وأظهرت صور وروايات شهود عيان محتجين غاضبين يهاجمون قوات الأمن بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير بشكل غير مسبوق.

وانطلقت عند الثانية بعد الظهر مسيرات من نقاط عدة في بيروت. وقبل وصولها إلى وسط المدينة، حيث أقفلت قوات الأمن مدخلاً مؤدياً إلى مقر البرلمان بالعوائق الحديدية، بادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشرية من قوات مكافحة الشغب. وردّت قوات الأمن بإطلاق خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع لتفريقهم. وفي تغريدة على حسابها، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنه «جري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب» وبناء عليه تم الطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.

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واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت أمس شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين عدداً من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجاً على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث.

وفي بعلبك أقدم عدد من المحتجين على التظاهر أمام فرع مصرف لبنان في المنطقة، وقاموا بمنع الموظفين من الدخول إلى عملهم.

ورشق المتظاهرون المدخل الرئيسي للمصرف بالبيض، رافعين لافتات تحمل عبارات منها «يسقط حكم المصرف». وكتب المتظاهرون شعارات ثورية على جدران المصرف، مرددين شعارات منددة بالسياسية المالية ومطالبة برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط إجراءات أمنية اتخذها الجيش اللبناني.

وعلى الجانب السياسي، تراجعت أسهم تأليف الحكومة برئاسة حسان دياب، فيما ازدحمت ساحة التشكيل بالمعلومات المتقاطعة حيناً والمتضاربة حيناً آخر في شأن حقيقة العقد من جهة ونجاح أو إخفاق مساعي حلحلتها من جهة ثانية.

وأكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف أن دياب «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط». وشدّدت المصادر على أن دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانياً.

وعلى الرغم من هذا الجوّ المعقّد، أبلغ مرجع سياسي معني بالملفّ الحكومي قوله: على الرغم من التعقيدات الموجودة، فإن حركة الاتصالات تسير بزخم جديد، ما يعني أن الأمور غير مقفلة، وهذا معناه أن الانفراج محتمل في أي لحظة، ولذلك، فإن المطلوب الآن عدم الاستسلام للسلبية، بل الجهد الحثيث المقرون بالتواضع من قبل الجميع، لإخراج الحكومة من العقد غير المبررة، فقد كان يفترض أن تولد الحكومة ليل الخميس، أو ظهر الجمعة على أبعد تقدير، أما وقد تأخرت الولادة، فأعتقد أنها لن تطول أكثر من اليومين المقبلين، وإلا فإن الأمور ستنحدر إلى سلبية غير محتملة.