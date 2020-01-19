الجيش الوطني يهاجم مواقع الحوثيين في نهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”، وكالات

استمرت، المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم إلى الشرق من العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن خسارة الأخيرة الكثير من عناصرها، بعد أن كانت الجبهة شبه خاملة. وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية فإن الجيش الوطني، مسنودا بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، واصل، أمس، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في مديرية نهم. وأوضح المركز أن الجيش شن هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة الميسرة قلب جبهة نهم)، مشيراً إلى أن الهجوم انطلق منذ فجر أمس الأول الجمعة، وسقط خلاله عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات غربي منطقة ضبوعة وغربي سلسلة جبال البياض.

وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغربي مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيات وتم تدمير مركبتين وعربة مدرّعة.

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مصادر في نهم أشارت إلى مقتل 23 من عناصر الميليشيات، وثلاثة أفراد من الجيش الوطني، منوهة إلى أن الجيش الوطني شن هجوما استباقيا، بعد أن لاحظ إن الميليشيات حشدت الكثير من عناصرها في المديرية خلال الفترة الماضية، بينما كانت الجبهة شبه خاملة.

وفي سياق استمرارها بخرق الهدنة المفترضة، طبقاً لاتفاق استوكهولم، واصلت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية، أمس، شمالي مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة، وأصيب مدني في احدى مناطق المديرية. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن الميليشيات استهدفت الأحياء السكنية شمالي المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120، في حين سقطت ثلاث قذائف من مدفعية الهاون الثقيل للميليشيات الحوثية بالقرب من مسجد البلاكمة في المديرية. وفي قرية السقف بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا أصيب داوود سليمان الأحدب البالغ من العمر 55 عاماً إصابة بليغة في اليد اليمنى، بعد أن أطلقت الميليشيات النار بصورة مباشرة على المدنيين في القرية.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي، إنها رصدت استعدادات حوثية كبيرة في مناطق عديدة من جنوبي محافظة الحديدة، شملت استحداث تحصينات والدفع بتعزيزات. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في بيان، أن الميليشيات الحوثية، الموالية لإيران، قامت بحفر خنادق طويلة على امتداد الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والتحيتا، تتفرع منها خنادق أخرى باتجاه منطقة السويق التابعة للتحيتا.

وأضاف أن الميليشيات تنقل الأخشاب والطوب الأبيض ليلاً إلى الخنادق مع استمرار الحفر، وتقوم ببنائها وتغطيتها من الأعلى بالأخشاب ومن ثم دفنها بالرمل. كما دفعت ميليشيات الحوثي، بمئات المسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى شرقي مديرية الدريهمي، رافقها استهداف مواقع القوات المشتركة، بأسلحة رشاشة ومتوسطة.