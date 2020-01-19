مهرجان خورفكان المسرحي ينطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة فعاليات الدورة السابعة لمهرجان خورفكان المسرحي، وتنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بمشاركة العشرات من فناني العروض الفنية والأدائية، التقليدية والحديثة، المحلية والدولية.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر ليوم واحد، عدة أنشطة تقدم على 3 منصات مسرحية ضخمة، صُممت خصيصاً للعروض، كما يحتفى بنجوم المسرح والدراما التلفزيونية في الإمارات وبعض دول الخليج. ويُستهل المهرجان بمسيرة حافلة، تنطلق من وسط المدينة إلى موقع المهرجان الذي يشغل مساحة مجهزة وممتدة من شاطئ خورفكان، مستعدة لاستقبال الآلاف من المتفرجين.

وتشمل اختيارات المهرجان لهذه السنة مجموعة من العروض التي قدمت في إطار برامج إدارة المسرح خلال العام الماضي.

ويستضيف المهرجان مسابقات وورش لتشجيع المواهب ودعمها وإبرازها.