شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة المخرج الآمن لمشكلات الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” ووام

اعتبر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تم توقيعها في أبوظبي بين الأزهر والفاتيكان، المخرج الآمن لمشكلات الإنسان في الشرق والغرب.

وقال شيخ الأزهر خلال استقباله أمس وفداً من أساقفة فرنسا المسؤولين عن إحياء مسار العائلة المقدسة، إن تشكيل لجنة عليا تعمل على تحقيق أهداف هذه الوثيقة، التي قمت بتوقيعها مع البابا فرنسيس، والتي توجت عاماً كاملًا من العمل الدؤوب والجهد المخلص بين الأزهر والفاتيكان، يعد خطوة بارزة في مجال الإخاء الإنساني.

وأضاف الإمام الأكبر أن من حقنا كمصريين أن نفخر برحلة العائلة المقدسة والسيدة مريم العذراء، هذه الرحلة التي دفعتْ الناس للقدوم إلى مصر للتعرف إلى تفاصيلها التاريخية، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال أرضاً مباركة.

من جانب آخر، اختتمت أمس الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام اجتماعها الأول الذي استمر يومين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

Advertisements

وعقد الاجتماع بالتعاون مع أكاديمية لشبونة للعلوم بحضور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وممثلين عن الفاتيكان والمنظمات الدولية، ومنها منظمتا اليونسكو وتحالف الحضارات التابعتان للأم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء العاملون في مجالات التسامح والسلام حول العالم.

وتعتبر الجمعية العمومية أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام الرئيسية، وتضم في عضويتها ثلاث فئات: الأولى الجامعات ومراكز البحوث المعنية السلام في العالم، والفئة الثانية مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل في نفس المجال، أما الفئة الثالثة فتمثل الأشخاص المستقلين العاملين في مجال التسامح والسلام حول العالم.

وناقش المشاركون دعم مساعي التسامح والسلام حول العالم وإرساء أفكار جديدة تساهم في إرساء ثقافة السلام حول العالم.

وقال الجروان في ختام الاجتماع إنه في إطار نشاط المجلس العالمي للتسامح والسلام وبعد إشهار الجمعية العمومية في مبني الأمم المتحدة بنيويورك العام الماضي، بدأ تفعيل دور الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن الاجتماع الحالي في العاصمة البرتغالية لشبونة عقد بدعوة من الأكاديمية العلمية في لشبونة ومن حكومة البرتغال، حيث التقى خبراء المجلس العالمي للتسامح والسلام، وهي الفئة المعنية بحوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا لرسم الخطوط الأولية لمنظومة الجمعية العمومية.

وأشار الجروان إلى أن الجمعية العمومية خرجت بتوصيات مهمة، منها تشكيل فرق عمل للتعامل مع قضايا الشباب، ونشر قيم التسامح والسلام من خلال الشباب والتعامل مع الإعلام وكيفية الاستفادة من المنظومة الإعلامية على الساحة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم عملية التسامح والسلام.

والتقى الجروان في مقر وزارة الخارجية بلشبونة بحضور موسى عبدالواحد الخاجه سفير الدولة لدى البرتغال، مادالينا فيشر المديرة العامة لإدارة السياسة الخارجية، وفرايتش فيغاش مدير المعهد الديبلوماسي البرتغالي، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجمعية العامة للمجلس العالمي للتسامح والسلام في لشبونة. (وام)