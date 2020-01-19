رئيــس كتلـة نيـابيـة يطالـــب بمساءلة عبد المهدي بسبب الاغتيالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: الخليج

واصل المتظاهرون العراقيون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، أمس السبت، حشودهم في ساحات التظاهر رغم الظروف الجوية الباردة جداً، وغداة سقوط قتيلين وإصابة 25 آخرين في جسر السنك في بغداد، وقطع المحتجون جسراً في محافظة ذي قار، واعتُقل «مخربون» في كربلاء في وقت طالب رئيس كتلة نيابية بإحالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي إلى التحقيق بسبب اغتيالات الناشطين.

في بغداد، قال مصدر أمني ، إن «الموقف الأمني ضمن ساحات التظاهر جيد مع توافد المتظاهرين إلى ساحات التحرير والخلاني وجسري السنك والجمهورية».وأضاف أن «المتظاهرين عادوا للتمركز عند الحاجز الأول ضمن جسر السنك مع انسحاب قوات مكافحة الشغب إلى الحاجز الثاني».

وكان متظاهران عراقيان قتلا، وأصيب 25 آخرون، مساء أول أمس الجمعة، خلال إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود على الجسر الاستراتيجي بعدما حاول المحتجون اختراق حواجز إسمنتية أقامتها في السابق قوات الأمن. وقال مسؤولون أمنيون ونشطاء إن اثنين من المحتجين قتلا في المواجهات.وقالت مصادر طبية إن أحد القتيلين توفي بعد إطلاق قنبلة غاز على رقبته مباشرة.

وتابع المصدر الأمني، إن «حريقاً اندلع أمس السبت في الطابق الأخير من المطعم التركي وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية».

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وفي ذي قار قطع محتجون، أمس، جسر الغراف الرئيسي في المحافظة، فيما أشعلوا النار في الإطارات بسبب ما وصفوه ب«استحواذ كتلة معينة على تعيينات الكهرباء» الخاصة بقضاء الغراف.

وفي كربلاء قال إعلام شرطة المحافظة في بيان، إن «قوة من الشرطة ضبطت مجموعة أشخاص خارجين عن الطابع السلمي ومعهم معدات للحرق ومولوتوف في أفرع حي البلدية ،يخططون لاستهداف القوات الأمنية والمباني».وأضاف أن «تعاون المواطنين مع القوات الأمنية أثمر عن القبض على هذه المجموعة».

من جانب آخر، حمّل رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي، النائب محمد الخالدي، الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية خلال تظاهرات يوم غدٍ الاثنين، فيما طالب بإحالة رئيس الوزراء المستقيل عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للتحقيق على أثر ارتفاع حالات الاغتيال والتصفية للشخصيات الإعلامية والناشطين المدنيين.

وقال الخالدي، إن «هناك ارتفاعاً مقلقاً في عمليات استهداف الشخصيات الإعلامية والناشطين المدنيين المطالبين بالحقوق والناقلين للكلمة الصادقة ،بواسطة جهات تضررت من التظاهرات الشعبية وتسعى لتكميم الأفواه بشتى الطرق»، مبيناً، ان «عبد المهدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يعتبر المسؤول الأول عن هذه الخروقات من خلال عدم اتخاذه أي إجراءات تردع تلك الجهات التي تريد إسكات الجماهير المطالبة بالحقوق بقوة السلاح والغدر».

وأضاف الخالدي، «إننا نخشى ان يتم استغلال تظاهرات يوم غدٍ الاثنين من قبل الجهات المتضررة من إجراءات الإصلاح والتغيير في محاولة منها للزج بعناصرها لاستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء في محاولة لخلط الأوراق»، وطالب تفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي لمنع أي محاولات لاختراق التظاهرات».

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح.