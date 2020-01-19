«موارد الشارقة» تستكمل استراتيجية 2017-2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة :”الخليج 365”

استعرضت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الخطط التشغيلية لعام 2020، وراجعت نتائج خطة 2019، وناقشت استراتيجية 2017-2021، وذلك في اجتماعها بالمقر الرئيسي للدائرة في اللية.

جاء الاجتماع بناء على توجيهات الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية لمتابعة العمليات التشغيلية للإدارات، حيث ترأسه عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، بحضور مديري الإدارات والمكاتب بالدائرة. وثمَّن جهود الجميع في تنفيذ الخطط التشغيلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والنتائج والإنجازات التي حُصدت خلال عام 2019.

وأكد أن الدائرة تسعى جاهدة إلى وضع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في تنمية الموارد البشرية واستثمار طاقاتهم؛ موضع التنفيذ، وفق توجيهات المجلس التنفيذي، ومتابعته الدائمة للخطط التطويرية والتنموية للموارد البشرية بحكومة الشارقة.

وأوضح في بداية الاجتماع أهمية الانضباط الوظيفي لكافة الموظفين، والدور الذي يلعبه هذا المعيار في زيادة الإنتاجية، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة من الموظفين، وأكد أهمية أن يكون المسؤول قدوة لموظفيه، وعوناً لهم على أداء مهامهم، ومشاركتهم في تحقيق أهدافهم، ومعالجة أي من المشاكل التي قد تعترض سير العمل.

كما تم مراجعة محضر الاجتماع السابق، والوقوف على النقاط التي تم إنجازها، وإبداء الملاحظات والتوجيهات التي تضمن سير العمل في الإدارات بالشكل الأمثل.

واستعرض مديرو الإدارات الخطط التشغيلية لإداراتهم، التي تحقق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء وطرق احتسابها.وأشار عبدالله المشوي إلى أن الدائرة ماضية قدماً في تحقيق استراتيجيتها التي بُنيت على التوجهات والرؤى الحكومية، وأنها قد أنجزت جزءاً كبيراً من أهدافها، ساعية لضمان استدامة التحسين والتطوير في المخرجات وتحقيق النتائج الريادية الحكومية.