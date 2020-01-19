شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يستعرض قهوة الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان
استعرض هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، تجربة تناول القهوة في الفضاء، من خلال صورتين نشرهما على «إنستجرام» و«تويتر» أمس، حيث كتب قائلاً: «صباح الخير، حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي في العمل على التجارب العلمية، تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد».
وظهر المنصوري في إحدى الصور وهو ينتظر ارتفاع حبة القهوة المجمدة إلى مستوى فمه لالتقاطها.
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