اخبار الخليج

هزاع المنصوري يستعرض قهوة الفضاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري يستعرض قهوة الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان


استعرض هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، تجربة تناول القهوة في الفضاء، من خلال صورتين نشرهما على «إنستجرام» و«تويتر» أمس، حيث كتب قائلاً: «صباح الخير، حتى في الفضاء احتجت إلى كوب قهوة وقت انشغالي في العمل على التجارب العلمية، تحضر القهوة في محطة الفضاء الدولية من خلال إضافة ماء ساخن إلى كيس مغلق يحتوي على القهوة المجففة بالتجميد».
وظهر المنصوري في إحدى الصور وهو ينتظر ارتفاع حبة القهوة المجمدة إلى مستوى فمه لالتقاطها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع المنصوري يستعرض قهوة الفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا