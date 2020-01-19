شكرا لقرائتكم خبر عن تجريد هاري وميجان من لقب «صاحب السمو الملكي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت ملكة بريطانيا، إليزابيث، أمس، بياناً، أكدت فيه أن عائلتها وصلت لتفاهم حول وضع حفيدها، الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، في حين أصدر قصر بكنجهام بياناً أعلن فيه أن الثنائي لن يحمل لقب «صاحب السمو الملكي»، ما يعني أن الزوجين لم يعودا فردين عاملين في العائلة المالكة.

وقالت الملكة في بيانها إن عائلتها توصلت لتفاهم بناء وداعم للأمير هاري وأسرته، مشيرة إلى أن الثنائي وابنهما، الأمير أرتشي، سيبقون أفراداً محبوبين من العائلة الملكية.

وأشارت إلى أنها تدرك التحديات التي واجهها هاري وأسرته، بسبب الرقابة المكثفة عليهما خلال العامين الماضيين، لافتة إلى أنها تدعم رغبتهما بعيش حياة يتمتعان فيها باستقلالية أكبر.

وأعربت ملكة بريطانيا عن شكرها للأمير هاري وزوجته على العمل الذي قاما به في بريطانيا وخارجها، وعن فخرها بميجان التي أصبحت «بسرعة» فرداً من العائلة، وعن أملها بأن يسمح الاتفاق لهما ببدء حياة جديدة أكثر سعادة وسلاماً.

بدوره، أصدر قصر بكنجهام بياناً تضمن شكراً من دوق ودوقة ساسكس للملكة والعائلة الملكية على الدعم الذي تلقياه بعد قرار بدء حياة جديدة.

وأشار البيان إلى أن الأمير هاري وميجان يعلمان أنه وتماشياً مع الاتفاقية، عليهما أن يتخليا عن مهامهما العسكرية، ولفت البيان إلى أن الثنائي لن يتلقى تمويلاً شعبياً نظير مهامه الملكية.

وسيحافظ الأمير هاري وزوجته على دور الرعاية والجمعيات الخاصة بهما، لكنهما لن يمثلا الملكة في المستقبل بشكل رسمي، وتعهدا بألا يقومان بتصرفات لا تتوافق مع قيمها.

وجاء في بيان القصر أيضاً أن الثنائي لن يحمل لقب «صاحب السمو الملكي»، وذلك كون هاري وميجان لم يعودا فردين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.

ولم يتطرق بيان القصر إلى مصير الإجراءات الأمنية التي تخص الزوجين، لكنه أشار إلى أن هناك عمليات مستقلة لتقدير الحاجة لاتخاذها بتمويل عام، مشيراً إلى أن كل ما ذكر يدخل حيز التنفيذ في ربيع العام الجاري.