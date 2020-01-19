شكرا لقرائتكم خبر عن سوايب «ماركت أو تي بي».. سوق البهجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لسوق سوايب «ماركت أو تي بي» إقبالاً كبيراً من الزوّار والمقيمين، إذ رحّبت الفعالية بآلاف الحاضرين ضمن أجواء عائلية في الهواء الطلق.

ويعود سوايب «ماركت أو تي بي» هذا العام في نسخته السابعة في إطار احتفالات الدورة ال25 لمهرجان دبي للتسوّق، ويقدّم لزوّاره برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى عربات الطعام ومنطقة ألعاب للأطفال.

ويستضيف السوق تجربة فريدة تقدّم خلالها إحدى العلامات التجارية العالمية فعالية استثنائية في سوايب «ماركت أو تي بي»، بالإضافة إلى مجموعة من المصممين والعلامات التجارية المحلية التي تعرض تشكيلة متنوّعة من منتجاتها.

ويحمل سوايب «ماركت أو تي بي» في طياته أنشطة وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة، وحظي الأطفال بالفرصة خلال اليوم الأول للاستمتاع بمنطقة الألعاب مجاناً، وتشمل القفز على الألعاب القابلة للنفخ، والتحليق عبر المسار الانزلاقي والمشاركة في ورش العمل الحرفية.

وأتيحت الفرصة للزوّار للتسوّق من 70 كشكاً تقدّم تشكيلة من المنتجات المصنوعة يدوياً. وكان عشّاق الأحذية متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لسوق سوايب «ماركت أو تي بي» إقبالاً كبيراً من الزوّار والمقيمين، إذ رحّبت الفعالية بآلاف الحاضرين ضمن أجواء عائلية في الهواء الطلق.ويعود سوايب «ماركت أو تي بي» هذا العام في نسخته السابعة في إطار احتفالات الدورة ال25 لمهرجان دبي للتسوّق، ويقدّم لزوّاره برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى عربات الطعام ومنطقة ألعاب للأطفال.ويستضيف السوق تجربة فريدة تقدّم خلالها إحدى العلامات التجارية العالمية فعالية استثنائية في سوايب «ماركت أو تي بي»، بالإضافة إلى مجموعة من المصممين والعلامات التجارية المحلية التي تعرض تشكيلة متنوّعة من منتجاتها.ويحمل سوايب «ماركت أو تي بي» في طياته أنشطة وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة، وحظي الأطفال بالفرصة خلال اليوم الأول للاستمتاع بمنطقة الألعاب مجاناً، وتشمل القفز على الألعاب القابلة للنفخ، والتحليق عبر المسار الانزلاقي والمشاركة في ورش العمل الحرفية.وأتيحت الفرصة للزوّار للتسوّق من 70 كشكاً تقدّم تشكيلة من المنتجات المصنوعة يدوياً. وكان عشّاق الأحذية الرياضية على موعد مع منطقة تخصيص المشتريات من شركة «نايكي»، التي منحتهم الفرصة لإضافة لمساتهم الخاصة على مشترياتهم.

عروض متنوعة

سوايب «ماركت أو تي بي» هو السوق الأبرز خلال مهرجان دبي للتسوّق، ويستمر حتى 1 فبراير/شباط المقبل في برج بارك، وسط مدينة دبي، ويفتح أبوابه من 4 عصراً وحتى 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع، ومن 4 عصراً حتى 11:30 ليلاً أيام الخميس، ومن 11 صباحاً حتى 11:30 ليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويشهد السوق المزيد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، منها عروض فرقة الطبول والمطربون وعازفو الساكسفون والرقص وطلاب المدارس الموهوبون.

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