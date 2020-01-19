شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تناقش إنجازاتها في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان.

وتم عرض ومناقشة توصيات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى مناقشة الخطط الداعمة لاستراتيجية القيادة والتأكيد على أهمية مشاركة الفئات المعنية في إعداد وتحقيق الاستراتيجية، والاطلاع على نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والأجندة الوطنية، وكذلك المبادرات والمشاريع المنفذة خلال عام 2019 والمخطط لها للعام 2020.

كما اطلع قائد عام شرطة عجمان على خطة البرامج التطويرية لمعهد تدريب الشرطة، ونتائج المبادرات التي نفذها المعهد، ونتائج فرق العمل في القيادة خلال عام 2019.

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