الفيضانات تخمد حرائق شرقي أستراليا المستعرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت العواصف والفيضانات التي اجتاحت شرقي أستراليا، أمس السبت، في إخماد أغلبية حرائقها المندلعة، لكن نحو مئة حريق آخر لا يزال مستعراً جنوبي البلاد، وجنوب شرقها، كما تسببت المياه في إغلاق عدة طرق، بينما لا تزال بعض المناطق جافة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة اليومين المقبلين.

وقالت دائرة مكافحة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز، الأكثر اكتظاظاً في أستراليا، إن عدد الحرائق كان نحو مئة قبل بضعة أيام، وتراجع أمس إلى 75. وأضافت: «يتواصل هطول الأمطار في مناطق عدة تضربها الحرائق»، موضحة أن «ظروفاً مواتية» من الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة تساعد في إخماد ما تبقى من النيران.

وفي شمال البلاد، هبت عواصف ليل الجمعة السبت في ولاية كوينزلاند متسببة بأمطار غزيرة مفاجئة أغلقت الطرق. ولم يسجل وقوع خسائر بشرية. وبعد فترة طويلة من الجفاف وارتفاع الحرارة في شكل غير مألوف، انهمرت أمطار هي الأكثر غزارة منذ نحو عشرة أعوام الجمعة في عدد من المناطق المجاورة لأكبر الحرائق.

وأُغلقت الطرق السريعة الكبرى في كوينزلاند في وقت مبكر صباح أمس، في حين انقطعت الكهرباء عن أجزاء من نيو ساوث ويلز بعد ليلة عاصفة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على «تويتر» أمس: «تراجع هطول المطر الغزير، لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع. وشهدت مناطق من كوينزلاند ثلاثة أمثال معدل الأمطار الشهرية خلال الليل. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار كبيرة على الرغم من أن بعض المناطق السكنية غمرتها مياه الفيضانات. كما أُغلقت الكثير من المتنزهات والمناطق السياحية في الولاية».

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ولا تزال هناك حرائق خارج السيطرة تشتعل في جنوب نيو ساوث ويلز وولاية فيكتوريا المجاورة، لكن الأرصاد الجوية توقعت هطول أمطار غزيرة طوال اليومين المقبلين تسهم في احتواء تلك الحرائق أيضاً. ولا تزال أكثر من عشرة حرائق مشتعلة في فيكتوريا، لكن تم رفع أمر إجلاء بسبب الحرائق في منطقة جبلية.

ويستمر حريق في محمية جزيرة كانجورو. وأسفرت النيران عن نفوق نحو مليار من الحيوانات والطيور في هذه الجزيرة الجنوبية قبالة أديلايد. وأسفرت أزمة حرائق الغابات الأسترالية، عن مصرع 28 شخصاً، ونجمت خاصة عن الجفاف، وارتفاع الحرارة في الأشهر الأخيرة، وأتت على مساحات مترامية من الغابات العذراء في شرقي البلاد وجنوبها، ولم توفر الماشية في المزارع، ودمرت نحو ألفي منزل.

وحذرت السلطات من أن الأزمة قد تتفاقم مجدداً، لأن أستراليا لا تزال في منتصف الصيف.

وتسببت موجة الحرائق المستعرة في انتقادات شديدة لحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون، وسياسته تجاه التغير المناخي، كما أطلق مشاهير حول العالم حملة لجمع التبرعات لرجال الإطفاء وضحايا الحرائق.

(وكالات)