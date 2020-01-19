مواجهات بين متظاهرين والأمن في كربلاء وقطع طريق مطار النجف

العراق / محمد وليد / الخليج 365

قال مصدران أمنيان إن مواجهات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في كربلاء وسط العراق، فيما قطع محتجون الطريق المؤدي إلى مطار النجف، السبت، جنوبي البلاد.

وقال مصدر في شرطة كربلاء للأناضول، إن مواجهات وقعت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

وأضاف أن قوات مكافحة الشغب ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق، بينما رد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة.

وفي النجف، قال الملازم سميح الهلالي للأناضول، إن العشرات من المتظاهرين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار النجف على مقربة من بوابة المطار.

وأشار إلى أن المتظاهرين أغلقوا الطريق بإطارات السيارات وأضرموا فيها النيران، في حين لم تتدخل قوات الأمن.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من إدارة المطار، فيما إذا كان إغلاق الطريق قد أثر على تسيير الرحلات من المطار من عدمه.

Advertisements

إلى ذلك، أغلق متظاهرون في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، وفق ما أبلغ الخليج 365 3 شهود من المتظاهرين.

في الأثناء، قالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن مجاميع (في إشارة إلى المتظاهرين) تلقي بزجاجات حارقة والحصى ومواد جارحة على قوات الأمن، لليوم الثاني على التوالي، على جسر السنك وساحة الوثبة القريبة وسط بغداد.

ودعت القيادة، "جميع المتظاهربن السلميين إلى التعاون لمنع المجاميع العنفية من ممارسة أعمالها التي تستوجب رداً وفق القانون".

وكان متظاهران قد قتلا وأصيب 32 آخرون بجروح، الجمعة، برصاص قوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع على جسر السنك، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصادر طبية وشهود عيان.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.