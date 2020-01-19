بومبيو يؤكد للرئيس العراقي إلتزام واشنطن بوقف التصعيد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، إلتزام بلاده بوقف التصعيد في العراق على خلفية المواجهة العسكرية مع إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بومبيو والرئيس العراقي برهم صالح، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكية في تغريدة عبر"تويتر".

وكتب بومبيو قائلا: "تحدثت أنا والرئيس العراقي صالح مرة أخرى اليوم عن الدور الهام والدائم للتحالف الدولي في المعركة ضد تنظيم داعش".

وتابع وزير الخارجية بالأمريكي: "التزامنا بوقف التصعيد يظل ثابتا".

واغتالت واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.

وفي 10 كانون الثاني/يناير الجاري طلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الأمريكية إرسال وفد لبحث آلية انسحاب قواتها من العراق، لكن واشنطن رفضت طلب بغداد، ولوحت بفرض عقوبات على الأخيرة حال تمسكت بمطلبها.

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