العراق.. مقتل اثنين في هجومين منفصلين ببغداد وكركوك

بغداد/ محمد وليد ، أمير السعدي / الخليج 365

قال مصدران أمنيان إن جنديا ومدنيا قتلا في هجومين منفصلين ببغداد وكركوك (شمال)، فيما أفادت الداخلية باعتقال 10 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل (شمال).

وفي تصريح للأناضول، قال ضابط برتبة نقيب في الجيش، إن "مجموعة من مسلحي تنظيم داعش هاجمت قوات الجيش في قرية 'عرب كوي' التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

وأضاف أن "جندياً قتل وأصيب آخر بجروح جراء الهجوم، فيما لاذ المهاجمون بالفرار قبل وصول تعزيزات أمنية إلى الموقع".

وفي بغداد، قال النقيب في شرطة العاصمة حاتم الجابري للأناضول، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة مزودة بكواتم للصوت على مدني في قضاء الحسينية شمال بغداد، ما أدى لمقتله".

وأضاف أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث، بينما تم نقل جثة إلى دائرة الطب العدلي".

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بدوها، أفادت وزارة الداخلية باعتقال قوات الشرطة 10 من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن "3 منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة وآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية، وأحدهم فيما يسمى بالشرعية، والخمسة البقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على الموصل" (2014 - 2017).

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في مناطق شمالي وغربي البلاد.

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014. لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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