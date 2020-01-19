ارتفاع قتلى هجوم حوثي على معسكر للقوات الحكومية بمأرب إلى 45

اليمن / الخليج 365
ارتفع إلى 45 قتيلا و40 جريحا عدد ضحايا هجوم جوي حوثي استهدف، السبت، معسكرا للقوات الحكومية في محافظة مأرب وسط اليمن، وفق مصدر طبي بمستشفى الهيئة العامة في مأرب (حكومي).
وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال.
وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم عبر قصف من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.
وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق حول الهجوم من الحوثيين أو حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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