دكتور أمين خطاب يعزف سيمفونية الإبداع وصحة المدينة المنورة .. تعتمد تمديد تكليفه

صحيفة الخليج الإلكترونية بعد أن قام الدكتور أمين خطاب بتطوير تجمع مستشفى أحد، بحسن أدائه المتميز في شتى المجالات، فقد أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي, قراراً إدارياً بتمديد تكليف د.أمين خالد كامل خطاب, مدير تنفيذي لمجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة, لتفانيه بالعمل وأرتقاءة بكفاءة وفعاليه الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المدينة المنورة .

يذكر أن الدكتور أمين خطاب, حصل على شهادة تميز من جامعة هل البريطانية, لتوصله لطريقة ذكية تكشف المخدرات بمسارح الجريمة . صور ضوئيه للسيرة الذاتية للدكتور .أمين خالد كامل خطاب, مدير تنفيذي لمجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة

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